Vrouw die brand stichtte in drie scholen blijkt ook spilfiguur in dossier waarbij man vier dagen lang gefolterd en voor dood achtergelaten werd

Roeselare Grootste glasramen­col­lec­tie van de Nederlan­den te zien in Klein Seminarie: “Dankzij oud-leer­ling die graag iets wou terugdoen voor de school”

Het Roeselaarse Klein Seminarie haalt een selectie van de grootste en meest indrukwekkende glasramencollectie van de Nederlanden naar de Augustijnenkerk voor een expo. Dit in het kader van het uniek historisch-educatief project In Vitris rond het thema glas-in-lood en in samenwerking met gerenommeerd glaskunstenaar, en oudleerling Joost Caen die ook een selectie uit eigen werk toont. De school hoopt de tentoonstelling ook aan te vullen met een stukje verloren gewaand Roeselaars erfgoed en dompelt ook haar leerlingen onder in het thema met tal van activiteiten.

9 februari