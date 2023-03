Vrouw deelt in bingowinst maar overvalt toch nog weldoener in centrum Roeselare

Ze had al 50 euro gekregen van de winst die een vrouw op café in Roeselare op de bingo had vergaard, maar dat weerhield een 25-jarige dame uit Roeselare er niet van even later haar wilde weldoener op straat te overvallen. Het slachtoffer kwam ten val en liep een bekkenbreuk op.