Vrouw (50) die steekkar stal, riskeert celstraf: “Die stond tussen het afval, ik dacht dat het mocht”

De vrouw uit Wingene was vorig jaar gaan eten in de McDonald’s op de Brugsesteenweg in Roeselare. “Toen ze vertrok, hadden alle horecazaken hun vuilniszakken buiten gezet”, zegt haar advocaat. “Bij één zaak stond bij de vuilniszakken een steekkar waarvan de handvaten kapot waren. Ze vond het zonde om dit weg te gooien, zeker omdat ze het zelf wel kon gebruiken om bakken bier mee te verplaatsen. Zonder te denken dat ze aan het stelen was, stak ze die steekkar in haar auto.”