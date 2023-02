Vroeger was hij cafébaas, nu masseert Martijn de kuiten van Wout Van Aert: “Tijdens corona besloot ik ‘soigneur’ te worden. En daarvoor was ik tot alles bereid”

Aanmeldpe­ri­o­de Roeselaar­se scholen start op 28 februari

Ouders van kinderen geboren in 2021 kunnen hun kind vanaf 24 april inschrijven om in het schooljaar 2023 – 2024 voor het eerst naar school te gaan in Roeselare. Voor je je kind kan inschrijven in een school, moet je het kind tussen 28 februari en 21 maart digitaal aanmelden.