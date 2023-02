Vrijwilligers voor paddenoverzetacties gezocht

De amfibieëntrek, waarbij kikkers, padden en salamanders op zoek gaan naar een maatje en een geschikte poel om zich voort te planten, is opnieuw gestart en ook dit jaar worden er in Roeselare opnieuw paddenoverzetacties georganiseerd. Dit om te voorkomen dat de amfibieën sterven als ze ergens een weg kruisen. Om dit alles vlot te laten verlopen is de stad nog op zoek naar extra vrijwilligers die kunnen helpen bij de overzetacties. Van zodra de schermen geplaatst worden, zijn dagelijkse controles nodig om de dieren over te zetten. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar 1788@roeselare.be. Ken jij in je buurt trouwens een plaats waar er veel trek is door amfibieën of waar er veel diertjes doodgereden worden? Mail dan naar datzelfde adres. Tot slot vraagt de stad ook om je snelheid aan te passen op locaties waar de kans groot is dat er amfibieën de weg dwarsen.