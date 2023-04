Vrijwilligers gezocht voor uitbating Bevers wijkhuis

Oververhit­te batterij op hybridebus vat vuur bij VDL: medewerker rijdt voertuig snel naar buiten

Voor de tweede keer in vijf maanden tijd is de brandweer bij busbouwer VDL in Beveren moeten tussenkomen voor een identieke brand. Niemand raakte gewond maar het duurde wel een tijdje voor de interventie er op zat.