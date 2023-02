Vrijwilligers gezocht voor paddenoverzetacties

Grote postzegel­ver­koop in zaal Rinus

De Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars van Roeselare en Omliggende organiseert op zondag 12 maart 2023 de 33e editie van hun grote postzegelverkoop in. De verkoop van 298 loten vindt plaats in het ontmoetingscentrum Rinus langs de Beverseaardeweg. De vereniging garandeert zeer goede reeksen België aan zeer voordelige prijzen. De loten zijn te bezichtigen vanaf 8.45 uur, de verkoop start om 9.30 uur. De lijst van de kavels is te vinden via www.kvbproeselare.be onder rubriek ruilverkoop maart of op aanvraag via versavel.roeland@skynet.be.