Vrijwilligers bereiden oudejaarsfeest voor minderbedeelden voor

Rumbeke/Kachtem Brandweer ruimt olie op glad wegdek op aan afrit E403 in Rumbeke en Sasbrug in Kachtem

Zowel aan de afrit van de autosnelweg E403 in Rumbeke (Roeselare) als aan de Sasbrug in Kachtem (Izegem) was de brandweer maandagmiddag in de weer om het wegdek te reinigen. Olie of mazout had er de weg spekglad gemaakt.

26 december