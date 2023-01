Vrijetijdspas maakt hobby betaalbaar voor net geen 11.000 Roeselarenaars

De vrijetijdspas is niet nieuw in Roeselare maar wordt deze dagen extra in de picture gezet dankzij nieuw promotiemateriaal. “Wat wel nieuw is, is dat de vrijetijdspas sinds kort automatisch wordt toegekend. Iedereen die er recht op heeft, krijgt die in de bus”, aldus schepen Hostekint. “Zo verlagen we de drempel nog verder want aanvragen is niet meer nodig. In totaal heeft ongeveer één op zes Roeselarenaars recht op de vrijetijdspas waarmee we we hen de kans geven om een netwerk te vormen en talenten te ontdekken. Eén op de zes houders van een vrijetijdspas is trouwens jonger dan 24 jaar.”