Vriendinnen organiseren met FUSED tweedehandsbeurs die beleving biedt voor heel het gezin

RoeselareNoémie Lebon (40) en Lies Standaert (34) organiseren op zaterdag 21 mei FUSED. In de Roeselaarse Sint-Amandskerk combineren ze een kwalitatief aanbod aan kinderkledij en speelgoed met een creatieve makersmarkt, hippe kinderanimatie en een hapje en drankje. “Een dergelijk initiatief bestaat nog niet in Roeselare. Wij hopen er alvast een jaarlijks gebeuren van te maken”, aldus de vriendinnen.

Noémie Lebon en Lies Standaert zijn vriendinnen, oud-scouts, mama’s en beiden ook grote liefhebbers van het tweedehandsverhaal. Samen trokken ze al naar verschillende creatieve tweedehandsevents in onder meer Gent en Kortrijk en dat zette hen aan het denken. “Het idee om iets te organiseren voor jonge ouders rond kwalitatieve tweedehands kinderkledij en speelgoed leeft al een tijd bij ons”, vertellen Noémie en Lies. “Er is maar weinig aanbod op dat vlak in Roeselare en dankzij ons verleden bij Scouting Roeselare zijn we allebei wel vrij ondernemend en hebben we ervaring in het organiseren via onder andere het Scoutsival en streekbierenavonden.”

Kermis

Nog voor de coronacrisis uitbrak smeedde het duo de eerste plannen. Maar die moesten ze tijdelijk in de koelkast zetten. “Nu het weer mag, is de goesting des te groter om iets te organiseren voor heel het gezin. De naam van het event zegt eigenlijk alles. De letters van FUSED staan voor fair, unique, secondhand, eat en drink. Fair betekent in eerste instantie eerlijk. We gaan voor eerlijke prijzen voor kwaliteitsvolle stuks die een tweede leven krijgen. Maar fair betekent eveneens kermis, feestje en dit voor groot en klein. Het wordt een evenement dat uniek is in Roeselare, waar tweedehands centraal staat en niemand honger of dorst zal moeten lijden.”

Fused vindt plaats op zaterdag 21 mei.

Workshop voor kinderen

Op vandaag is er al sprake van 17 standhouders met tweedehandsspulletjes. Zij krijgen het gezelschap van enkele creatieve makers. “We verwelkomen Conny Keramiek, het handwerk van Il Filo Rosso, Game of Toddlers met hun sensoryboxen, Josie haakt met haar babygeschenkjes en Annelien Adams Art die onder meer wenskaarten maakt.”

Maar ook aan de kinderen wordt gedacht. Zo is er een speelhoek, twee schminksters maar ook een workshop van Studio Stovlov. “Bij de kinderanimatie krijgen we de hulp van de oudste groep van Scouting Roeselare om alles in goede banen te leiden”, weten de vriendinnen. “De workshop van Studio Stovlov (14 tot 17 uur) is geschikt voor kinderen van 2 tot 12 jaar en kost vijf euro, inclusief een dessertje.” Op het programma staat het maken van een gepersonaliseerde totebag en feestvlagjes.

Noëmie Lebon en Lies Standaert palmen op zaterdag 21 mei met FUSED de Sint-Amandskerk in.

Taart en ovenkoeken

Gewoon genieten van een hapje en een drankje? Dat kan ook op FUSED. “Zelfs op het terras in de binnentuin. Het wordt onder meer smullen van de taarten van Flavie Cuisine die met heel veel ingrediënten uit haar eigen moestuin werkt en we gaan ook de nostalgische toer op met een aanbod ovenkoeken zoals velen ze zich nog herinneren van in het ondertussen al jaren gesloten legendarische jeugdcafé The Warehouse.”

FUSED vindt op zaterdag 21 mei plaats in de Sint-Amandskerk aan het de Coninckplein. Iedereen is er welkom vanaf 13 uur. Zelf graag een standje opzetten of wil je je spruit nu al inschrijven voor de workshop van Studio Stovlov? Stuur dan een mailtje naar fusedrsl@gmail.com.

Volledig scherm Noëmie Lebon en Lies Standaert palmen op zaterdag 21 mei met FUSED de Sint-Amandskerk in. © Maxime Petit