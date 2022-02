Vriend vindt levenloze Kevin (38) met gapende hoofdwonde: “Ik dacht dat hij gewoon bewusteloos was, maar hij werd niet meer wakker”

RoeselareHet drama waarbij woensdagmorgen in nog onduidelijke omstandigheden de 38-jarige Kevin Vandevyver om het leven kwam in de Karnemelkstraat in Roeselare, blijft nazinderen. “Hij heeft dit niet verdiend”, zegt een man die ook in het sociaal appartementsblok woont waar Kevin de dood vond. “Kevin deed geen vlieg kwaad. Recent was hij wel kwalijk gevallen en had hij daardoor veel last van zijn knie.”