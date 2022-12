Vredeslicht van Bethlehem in Augustijnenkerk

Roeselare/Ichtegem Nieuwe start- en aankomstlo­ca­ties voor G.P Monseré

De organisatie van de Grote Prijs Monseré, de 1.1. wielerwedstrijd die steevast wordt verreden op de eerste zondag van maart, pakt in aanloop naar de 12e editie uit met enkele nieuwigheden. Niet alleen krijgt de wedstrijd ter nagedachtenis van wereldkampioen Jempi Monseré een nieuwe startlocatie in Ichtegem, ook de aankomst in Roeselare schuift op en bovendien zet wordt ingezet op een attractiever deelnemersveld.

7:42