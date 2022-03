Vox Musica viert 25e verjaardag met jubileumconcert en nieuwe dirigente

RoeselareHet Roeselaarse jeugdkoor Vox Musica is 25 jaar jong. Dat vieren ze op zaterdag 23 april in CC De Spil met ‘Vox Movieca’, een concert met focus op filmklassiekers. Gelijktijdig stellen ze ook dirigente Liesbeth Deneir voor die al langer actief is bij de vereniging.

Vox Musica zag het levenslicht op 1 maart 1997. “Het koor ontstond uit de restanten van jongenskoor De Zilvervoskes, dat er kort daarvoor een punt had achter gezet”, blikt voorzitter Emmanuel Vansteenkiste terug. “Met hernieuwd enthousiasme, een jonge ploeg en een uitbreiding tot vierstemmig gemengd koor in de fijne uitvalsbasis van de H.Hartparochie, groeide Vox Musica vrij snel uit tot een bloeiend en bruisend jeugdkoor.” Doorheen de jaren werd er een pak memorabele optredens genoteerd. Van OCAR tot De Spil, met orkesten, bands en harmonieën, en in de Expohallen samen met Johnny Logan en Sandra Kim. Bovendien is Vox Musica ook al jaren een trouwe partner van Kloen.

Jeugdbeweging

Maar Vox Musica is meer gewoon een jeugdkoor. “We zijn altijd al een koor gemixt met een jeugdbeweging. Onze zomerkampen, waar doorgaans enkel aan tafel eens gezongen wordt, staan in het geheugen gegrift van al wie ooit meeging. Daarnaast bleef onze werking niet beperkt tot jeugdkoor. Doordat er ook jongere én oudere aspirant-zangers interesse toonden in aanpak en repertoire van het koor, richtten we ook kinderkoor Mini Musica en volwassenenkoor VOXplus op.” Alles samen is dat tegenwoordig goed voor een meer dan 100 enthousiaste zangers en ze verwelkomen nog altijd graag nieuwe leden.

De voorbije coronajaren waren geen evidentie voor Vox Musica. “Gelukkig zijn we net op tijd voor ons verjaardagsconcert in ‘code geel’ beland. Voor de koorleden staat dat gelijk aan code ‘heel enthousiast’”, lacht Emmanuel. “Eindelijk kan er weer opgetreden worden in volle bezetting en voor een zaal vol echte mensen. ‘Vox Movieca’ brengt op zaterdag 23 april onder meer klassiekers uit Mary Poppins, Bond, Grease, The Sound of Music en Shrek, maar ook enkele toppers uit de rijke geschiedenis van ons koor.”

Nieuwe dirigent

Het jubileumconcert wordt trouwens ook op een ander vlak nog een ijkpunt, want het wordt het grote debuut van dirigente Liesbeth Deneir. “Zij startte als lid en leidster, werd daarna pianiste bij Mini Musica en Vox Musica, en nam de voorbije maanden het dirigeerstokje van het jeugdkoor over van Koen Neirynck, die Vox Musica tijdens het grootste deel van de geschiedenis tot grote hoogtes leidde. Koen blijft nog VOXplus dirigeren en springt af en toe bij, maar de muzikale leiding van Vox Musica is voortaan in de bekwame handen van Liesbeth. Pieter-Jan Blomme is nog steeds dirigent van Mini Musica en Hendrik Deneir is de vaste pianist.”

Tickets voor ‘Vox Movieca’ zijn te verkrijgen via www.despil.be/agenda/784/VOX_MUSICA/. Meer op www.voxmusica.be.

