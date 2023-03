Voorwaardelijke celstraf voor werknemer Kringwinkel na ongewenste intimiteiten op werkvloer

Aangifte verlies of diefstal identi­teits­pa­pie­ren niet meer bij politie

Verlies of diefstal van je identiteitsdocumenten is erg vervelend en brengt ook wat administratieve rompslomp met zich mee. Op 1 maart komt daar voor inwoners van Roeselare, Izegem en Hooglede verandering in. Het is dan niet langer nodig om eerst aangifte te doen bij de politie om nieuwe documenten te kunnen aanvragen bij de dienst Burgerzaken.