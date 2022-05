Voorwaardelijke celstraf maar effectieve boete voor Noord-Franse drugskoerier die 281 keer grens overstak

Op 16 maart 2021 kon een patrouille van de politiezone Riho Aymeric L. tijdens een drugsdeal op heterdaad betrappen. In zijn auto lag nog 2,68 gram cocaïne in verschillende verpakkingen en 365 euro cash geld. L. ging meteen door de knieën en gaf toe dat hij al een maand als drugskoerier vanuit Frankrijk fungeerde. Verder onderzoek maakte duidelijk dat hij in die korte periode maar liefst 281 keer de Belgisch-Franse grens overstak. “In Tourcoing werd ik door een vriend van een vriend aangesproken”, vertelde L. “Gemiddeld vervoerde ik zo’n 30 gram drugs per dag. Ik deed het omdat mijn familie werd bedreigd maar heb veel spijt en zal het nooit meer doen. Mijn arrestatie was een opluchting. Ik wil gaan werken en een gewoon leven leiden.” De rechter toonde enigszins begrip. De openbare aanklager had een effectieve celstraf van 18 maanden gevraagd.