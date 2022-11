Voorwaardelijke celstraf en effectieve boete voor trio stelende Chilenen

Beitem An-Sophie vereeuwigt lichaamsde­len in porselein: “Tastbare herinne­ring aan een dierbare”

In het dagelijks leven is An-Sophie Delepaul (36) uitvaartbegeleidster, maar sinds kort vereeuwigt ze met bodycasting SemperFie ook lichaamsdelen in beeldjes van porselein. Dat doet ze voor allerlei gelegenheden, waaronder ook overlijdens. “Nabestaanden krijgen op die manier een tastbaar stukje troost als herinnering aan wie gestorven is”, vertelt ze.

27 oktober