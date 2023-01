Vooruit deelt fietslichtjes uit aan scholieren

Met hun actie wil Vooruit jonge fietsers wijzen op het belang van een goede fietsverlichting en de automobilistenautomobilisten oproepen om extra waakzaam zijn voor fietsers nu de ochtend- en avondspits weer in het duister verloopt. “Uit een nieuwe studie van verkeerinstituut VIAS blijkt immers dat er in oktober bij zonopgang en -ondergang maar liefst drie keer meer ongevallen zijn waarin een fietser is betrokken, dan in juni”, zegt schepen Michèle Hostekint. Bovendien tonen steekproeven die de Stichting Verkeerskunde de afgelopen maanden uitvoerde dat het een derde van de Vlaamse scholieren aan goed functionerende fietsverlichting ontbreekt in het verkeer.