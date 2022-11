Voormalige villa Donald Muylle ruimt plaats voor Burger King

Izegem / Roeselare Izegems restaurant Maison Noire nieuw in Gault&Millau 2023: “Een opsteker, na die valse start tijdens coronacri­sis”

Restaurant Maison Noire is één van de nieuwkomers in de Gault&Millau 2023. Een opsteker voor uitbaters Deborah Naert (33) en Bert Coopman (32), want hun zaak was amper anderhalve week open toen ze in volle coronacrisis terug verplicht de deuren moesten sluiten. “Dit doet dan ook méér dan deugd”, beamen ze.

7 november