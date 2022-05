Voormalige Rode Duivels en Niels Destadsbader voetballen voor het goede doel: “Speciaal mijn oude schoenen van FC De Kampioenen nog eens uit de kast gehaald”

Liefst zevenhonderd fans kwamen opdagen voor de match van de voormalige internationals. Yves Vanderhaeghe, die in zijn jeugd speelde bij Club Roeselare, had het sterrenelftal samengesteld. “Het heeft best wel wat moeite gekost”, aldus Vanderhaeghe. “Veel mensen hadden al andere plannen, terwijl internationals die eerder hadden toegezegd plots uitvielen door blessures. Het was puzzelen en ik heb toch zeker een week zenuwachtig rondgelopen. Maar ik ben erg blij dat het elftal hier vandaag staat en ik ben iedereen dankbaar voor de medewerking. Per slot van rekening is het voor het goede doel.”

1.000 kilometer stappen

Dat goede doel is vzw Onze Kinderen uit Rumbeke. Philippe Malysse, een goede vriend van Vanderhaeghe, sprokkelde vier jaar geleden al eens 35.000 euro bijeen ten voordele van die organisatie door naar Santiago de Compostela te fietsen. “Dit jaar stappen we 1.000 kilometer ten voordele van de vzw”, vertelt Philippe. “We vertrekken op 5 juli in het Franse Saint-Jean-Pied-de-Port en trekken eerst richting Compostela. Daarna gaat het verder naar Midões in Portugal, waar we op 23 augustus hopen te arriveren. Toen ik daarover vertelde tegen Yves, kwam hij met het idee voor de benefietmatch op de proppen.”

Op het veld stonden Yves Vanderhaeghe, Bart Goor, Peter Van der Heyden, Thomas Buffel, Lorenzo Staelens, Olivier Deschacht, Frédéric Dupré, Laurens De Bock, Nico Van Kerckhoven, Alessio Staelens (zoon van), Carlos Pype en Wesley Deschacht. Jean-Marie Pfaff stond niet tussen de palen zondag, maar deelde wel handtekeningen uit aan de zijlijn. Doelman van dienst was Noah Vanwalleghem van SC Wielsbeke. Dé grote verrassing was echter het aantreden van Niels Destadsbader. Ook hij trapte een balletje mee.

Peter Lorenzo Staelens

“Lorenzo Staelens is mijn peter”, legt Destadsbader zijn connectie met het elftal uit. “Hij was het die me vroeg of ik kon langs komen en daar ben ik met plezier op in gegaan. Al is het wel een tijdje geleden dat ik nog m’n voetbalschoenen gedragen heb. Vier jaar hebben deze thuis in de kast gestaan. Er hangt nog altijd wat oude modder aan. Geloof het of niet, maar het zijn de schoenen uit mijn tijd bij F.C. De Kampioenen. Maar voor het goede doel wil ik gerust weer even in de huid van ‘Ronaldhino’ kruipen.”

Het bestuur van Club Roeselare kan in elk geval terugblikken op een bijzonder geslaagd benefiet. Opmerkelijk is dat de club voor deze match een mogelijke promotie naar eerste provinciale liet liggen. “Toevallig hadden we vandaag normaal ook de terugwedstrijd van het eindrondeduel met Varsenare”, aldus Stefaan Bogaerts van Club Roeselare. “Erg ongelukkige timing, maar we hebben veel voorbereiding gestoken in dit evenement voor het goede doel, dus de keuze was eigenlijk vrij snel gemaakt. Bovendien krijg je niet elke dag de kans om met levende legendes op het veld te staan.”

