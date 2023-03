Voormalig skatepark wordt onthard

Boom­plantac­tie Bergmolen­bos geannu­leerd

De boomplantactie die nu zondag 26 maart gepland was in het Rumbeekse Bergmolenbos, moet opnieuw worden afgelast. Dat werd beslist na een bezoek ter plaatse en op advies van het Agentschap Natuur en Bos. De staat van het terrein laat niet toe om op een kwalitatieve manier bomen aan te planten. Al wie zich inschreef voor de boomplantactie, wordt persoonlijk op de hoogte gebracht per mail. Alle ouders die werden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanplant van het geboortebos, zullen eventjes geduld moeten hebben. In het najaar worden zij opnieuw uitgenodigd om samen met de ouders van kindjes die nu geboren worden, een groter stuk grond te bebossen. Ook in het najaar werd de aanplant al eens geannuleerd omdat het terrein er veel te nat bijlag.