Voormalig kampioen powerliften voor rechter na verspreiden kinderporno: “Vermoed dat ik gehackt ben geweest”

Het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte kinderen (NMEC) in Amerika meldde in 2019 aan de Belgische politie dat een filmpje met kinderporno via Facebook Messenger was verspreid. Dat bleek afkomstig te zijn van het IP-adres van de 79-jarige beklaagde. De man is een meervoudig kampioen powerliften die beheerder is van verschillende populaire Facebookpagina’s over wielrennen. Het filmpje werd verstuurd naar 44 verschillende personen. De man schreeuwt zijn onschuld uit en begrijpt niet hoe het is kunnen gebeuren. “Ik zie graag de vrouwkes, maar in zoiets ben ik niet geïnteresseerd”, zei de man tegen de rechter. “In die periode ben ik geopereerd geweest aan mijn prostaat en lag hele dagen in bed. Mijn hoofd stond al helemaal niet naar het bekijken van zo’n filmpjes.” Volgens zijn advocaat is de bewijslast ook erg klein. “Die ontvangers zijn 44 personen die hij niet kent, bovendien gebruikt hij nooit Messenger. Hij kan daar niet mee werken. Tijdens een huiszoeking werd ook helemaal niets gevonden, ook in zijn gsm werd geen bezwarend materiaal aangetroffen. Hij heeft ook een blanco strafregister. Wellicht is hij gehackt geweest, de cybercriminelen kunnen tegenwoordig erg veel hé. Hij spendeert erg veel tijd op Facebook, geniet van de likes, maar ziet er de mogelijke gevaren niet van in.” De man riskeert nu tien maanden gevangenisstraf, een boete van 4.000 euro en een ontzetting uit zijn rechten voor vijf jaar. Zijn advocaat vraagt de vrijspraak. De rechter velt een vonnis op 26 april.