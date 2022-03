Vooral meldingen over zwerfvuil, maar ook veel vragen over corona: Roeselaars dienstverleningsnummer 1788 blaast vijf kaarsjes uit

“Uit de stadsmonitor blijkt dat Roeselare hoog scoort in vergelijking met andere steden als het gaat om dienstverlening”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Bovendien is die score de voorbije jaren alleen maar gestegen.” En dat heeft Roeselare grotendeels te danken aan 1788, een idee dat vorige legislatuur gelanceerd werd door Open Vld en opgericht werd in maart 2017. “Vroeger had de burger vaak het idee dat hij van het kastje naar de muur werd gestuurd of hij dacht dat hij zich tot een schepen moest richten om iets opgelost te zien. Die tijden zijn in Roeselare dankzij 1788 al lang verleden tijd.”

120 telefoontjes per dag

1788 is het gratis meldpunt voor de Roeselarenaar. Die kan er terecht met allerlei vragen, meldingen en suggesties over Roeselare. “Een klantvriendelijke dienstverlening hoort bij de kerntaken van de stad”, vindt schepen van Dienstverlening Matthijs Samyn. “Een team van zes medewerkers volgt elke vraag op. Per dag behandelen ze 120 telefonische vragen. Dat maakt 30.100 telefoontjes in 2021. Sinds de start zijn de telefonische oproepen trouwens verdubbeld.”

Maandag drukst

De meeste contacten (37%) verlopen via de website. Daarna volgen e-mail (36%) en telefoon (17%), WhatsApp is goed voor 4% van de meldingen en aan de 1788-balie in ARhus wordt 3% van de vragen gesteld. Maandag is de populairste dag om 1788 te contacteren. “De meeste meldingen gaan over zwerfvuil, gevolgd door mobiliteit, zoals signalisatie en parkeren. Ook onveilige situaties, zoals putten in het wegdek, zijn een vaak voorkomende melding. Opvallend ook is dat het team van 1788 de voorbije twee jaar ook meer dan 1.000 meldingen over corona moest behandelen. Het is in deze tijden belangrijk dat het meldpunt ook op deze vragen alle correcte informatie kan geven of kan doorverwijzen.” “Zeker niet alle gesprekken zijn even makkelijk”, pikt diensthoofd Pieter Degryse in. “Bovendien moet ons team goed samenwerken, van veel op de hoogte en steeds hoffelijk zijn. Ze zijn het eerste gezicht van de stad en slagen erin om van 1788 een mooi verhaal te maken.”