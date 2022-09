Voor het eerst ook gin op Bierfestival #VANRSL: “Een experiment”

RoeselareHet Bierfestival #VANRSL gaat de vernieuwende tour op. Op zaterdag 8 oktober zal je in Expo Roeselare niet alleen een 60-tal biertjes van 12 brouwerijen kunnen proeven, je zal er voor het eerst ook gin kunnen degusteren. “Niet alleen een extra aanbod voor wie niet tuk is op bier, maar eveneens een experiment”, zegt zytholoog Stijn Couvreur.

Bij Bierproefclub ’t Plakkertje zijn ze zelf verrast te kunnen aankondigen dat het Bierfestival #VANRSL dit jaar al aan de negende editie toe is. “We zijn het enige bierfestival dat door de mazen van het net geglipt is bij de coronacrisis”, vertelt Stijn Couvreur. Het festival kon zowel in 2020 als in 2021 georganiseerd worden met de nodige maatregelen. “De opkomst was telkens wel wat minder maar de mensen voelden zich veilig en zaten op hun gemak. Beste bewijs daarvan is dat de consumptie beide jaren hetzelfde was als voor corona”, lacht Stijn.

Maar voor de editie van dit jaar, op zaterdag 8 oktober in de conferentiezaal van Expo Roeselare langs de Diksmuidsesteenweg, heeft ’t Plakkertje hun verwachtingen toch iets bijgesteld. “Voor de crisis waren we goed op weg om 1.000 bezoekers te mogen verwelkomen. Maar op vandaag zien we een terugval bij alle bierfestivals. We hopen straks 700 à 800 mensen te mogen verwelkomen.”

Primeurs

Om hen te lokken pakt het Bierfestival #VANRSL uit met een 60-tal biertjes van 12 brouwers. “Zes van hen zakken voor het eerst af naar Roeselare: Brouwerij De Meester uit Lendelede, The Brew Society uit heule, Brouwerij Blommecaes uit Olsene, het Herseltse Stanneman, Brouwerij Tzawezien uit Brugge en Cannahopper uit Roeselare. Die laatste brengen zelfs twee biertjes mee in primeur: Cannahopper Cali Haze en Préaris Quadrocinno. Zoals steeds kiezen we er bewust voor om met proefglazen te werken zodat ons festival geen braspartij wordt. Net daarom serveren we ook een knabbeltje: kaas- en patéschoteltjes en vanaf 17.30 uur ook frietjes en warme hapjes.”

Volledig scherm Mondich Gin © RV

Gin

Al jaren denkt de organisatie ook aan wie niet zo gek is op bier, maar ook aan wie BOB is door ook enkele frisdranken en wijn aan te bieden. “Maar dit jaar bieden we voor het eerst ook gin aan. We gaan hiervoor in zee met Mondich Gin.” Dat is de gin van Heidi Derluyn en Christophe Debaene die langs de Ooststraat ook Modi Fashion uitbaten. “Zij brengen de klassieke Mondich Gin en de Mondich Rosé Gin mee”, weet Stijn. “Hun aanwezigheid op het bierfestival is een test voor hen en voor ons. Maar gin zit nog steeds in de lift dus misschien biedt dit wel mogelijkheden naar de toekomst.”

Het Bierfestival #VANRSL kan je op zaterdag 8 oktober bezoeken van 13 tot 23 uur. “We waren wel genoodzaakt om onze prijzen iets bij te stellen. In ruil voor tien euro krijg je een proefglas en vier jetons voor consumpties. Vorig jaar waren het nog vijfjetons”, aldus Stijn. “Bij teruggave van je proefglas krijg je twee euro terug.” Elke bezoeker krijgt bovendien een blad met info over de te proeven bieren. QR-codes zorgen voor meer info over de brouwerijen. Toch een glaasje te veel op na het festival? Er staat een taxiservice klaar. Meer op https://www.facebook.com/Roeselaars.bierfestival.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.