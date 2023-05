Volwassenen met beperking volgen, en geven vervolgens zelf, lessen in circustechnieken

Standaard Boekhandel extra open voor release van ontknoping De Zeven Zussen

Donderdag 11 mei is d-day voor de liefhebbers van de boekenreeks ‘De Zeven Zussen’. Die dag wordt het achtste en laatste deel, ‘Atlas: Het verhaal van Pa Salt’ , op de wereld losgelaten. Dat boek werd na het overlijden van auteur Lucinda Riley in 2021 afgewerkt door haar zoon Harry Whittaker. Het filiaal van Standaard Boekhandel langs de Ooststraat in Roeselare wil de lancering van het boek vieren en zet donderdag daarom speciaal de deuren open van 8 tot 20 uur. Zo kunnen zowel vroege vogels als bezige bijen hun kans grijpen om meteen het boek in huis te halen. Bovendien maak je via een wedstrijd die loopt tot en met zaterdag 13 mei kans op een boekenbon van 25 euro.