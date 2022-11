Volleybal: Roeselare - Borgworm 3-0 (25-18, 25-13, 25-14)

Coach Vanmedegael haalde zijn hele ploeg door mekaar en startte met Rotty, Plaskie, Ahyi en Leite in de basis. Voor Verhanneman, Tammearu, Koukartsev en Fasteland betekende dat welgekomen rust na de opeenvolging van vele matchen. Bij Borgworm moest er noodgedwongen gesleuteld worden door blessurelast. Gelegenheidshoofdaanvaller Fafchamps zorgde met zes punten in het openingsspel voor het bezoekende weerwerk maar er viel weinig te doen tegen het aanvalsgeweld van Roeselare. De collectieve offensieve 65% zegt alles. Leite realiseerde een 3 op 4 maar ook Ahyi ontpopte zich met vijf scores tot spilfiguur. Die laatstgenoemde ging na de kampwissel gewoon op zijn elan door: 6 punten met een offensieve 71%. Abinet had het in zijn nieuwe rol van hoekspeler moeilijk om zich door te zetten. Zowel receptioneel als aanvallend bleef hij beneden de ondergrens waardoor de thuisploeg fluitend de tweede set binnenhaalde. Depovere loste in het derde spel D’Hulst af aan de spelverdeling maar dat was amper een verzwakking. Integendeel. Depovere maakte de afstraffing voor de Luikenaars met twee aces compleet. Voor coach Vanmedegael werd het een ontspannen avond. Hij zag met glinsterogen hoe ook zijn reservespelers een collectief stevige prestatie afleverden. Roeselare loopt zo een puntje in op leider Gent. De West-Vlamingen hebben wel een match minder gespeeld en staan zo virtueel aan de leiding. (MPM)