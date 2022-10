Volksveredeling viert 100e verjaardag met nieuw logo, expo en Ridder Dikkie

Volksveredeling werd in 1920 opgericht in Roeselare en staat sindsdien gekend als de toneelgroep die jaarlijks een komisch toneelstuk op de planken brengt. Naar aanleiding van hun eeuwfeest werd het gezelschap door het stadsbestuur ontvangen waar ze enkelen nieuwigheden verklapten. “We vieren ons jubileum in eerste instantie met de geboorte van een nieuw logo”, vertelt Cindy Puystjens. “Daarin slaat de VV van VolksVeredeling ook op Vrolijke Vrienden die amusement leute en kwaliteit hoog in het vaandel dragen.”

Maar een feestjaar zou natuurlijk niet compleet zijn als Volksveredenling ook niet uitpakt met een nieuwe voorstelling: Ridder Dikkie. “Het wordt een superleuk, verrassend blijspel, waarbij het voltallige team van acteurs het beste van zichzelf geeft. We brengen acht voorstellingen verspreid over de laatste drie weekends van november.” En die gaan één voor één gepaard met een extraatje. “We zetten ook een tentoonstelling op poten over de voorbije jaar 100 en elke avond sluiten we af met een feestelijke receptie.” Meer info en tickets via https://volksveredeling.be.