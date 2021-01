Voka West-Vlaanderen pleit voor opwaardering Kanaal Roeselare-Leie

“De beste weg uit een crisis, is bouwen aan de toekomst. Met Voka hameren we al jaren op het feit dat er in onze regio meer geïnvesteerd moet worden in infrastructuur, innovatie en menselijk kapitaal. Deze investeringen zijn broodnodig willen we onze regio aan de top krijgen van West-Europa wat ondernemerschap betreft. 2021 is het jaar waarin het opnemen van de handschoen in een aantal belangrijke dossiers voor onze regio cruciaal zal zijn”, opent Michel Soubry, regiovoorzitter Midden-West-Vlaanderen.

Voor Voka is de bereikbaarheid van Midden-West-Vlaanderen prioritair want een regio die vlot toegankelijk is, is aantrekkelijk om te ondernemen, werken, wonen en leven. Het Kanaal Roeselare-Leie bestempelen ze als mobiliteitstroef die extra aandacht verdient van de overheid. “Via het kanaal wordt de ruime regio internationaal ontsloten via de waterweg. Dankzij de River Terminal Wielsbeke en straks de River Terminal Roeselare kunnen ook bedrijven die niet langs het kanaal gelegen zijn, hier toch gebruik van maken. Op dit moment is het Kanaal Roeselare-Leie goed voor meer dan 230.000 vrachtwagens die jaarlijks van de weg gehaald worden. Watergebonden transporten zullen echter alleen maar aan belang toenemen. Vandaar dat het volgens Voka West-Vlaanderen noodzakelijk is dat er vanuit de overheid bijzondere aandacht wordt gegeven aan het kanaal, dat in bijzonder slechte toestand verkeerd. Kaaimuren dreigen hier en daar in te vallen, het vaarprofiel slipt dicht, … De Vlaamse Regering maakt jaarlijks reeds miljoenen euro’s vrij om dringende herstellingen uit te voeren aan dit kanaal. Maar er is nood aan een allesomvattend plan om het Kanaal Roeselare-Leie op te waarderen en klaar te maken voor de transporten van de toekomst. In 2021 willen we hier met alle betrokken actoren werk van maken.”

E403

Daarnaast is er volgens Voka ook werk aan de winkel aan de bestaande mobiliteitsassen. Zo zijn zij al langer vragende partij naar een aanpassing van de E403 waar het steeds vaker rijtje schuiven is. “We zijn blij dat de Vlaamse regering in middelen voorzien heeft om werk te maken van een studie om de E403 uit te rusten met een derde rijstrook, al dan niet een spitsstrook. Wie regelmatig de E403 van of naar Brugge neemt, merkt dat de snelweg verzadigd is. Een derde rijstrook dringt zich dan ook op. Maar ook naast de snelweg zijn er een aantal ingrepen nodig, zoals een nieuw op- en afrittencomplex in Izegem en bijkomende carpoolfaciliteiten. Willen we mensen aanmoedigen om zich op een andere manier te verplaatsen, dan moeten de alternatieven voorhanden zijn. Dit wil zeggen, goede en veilige fietspaden van en naar industriezones, voldoende carpoolparkings, goed uitgebouwde mobipunten,… Er zullen in de regio nog heel wat investeringen nodig zijn om voorbereid te zijn op de mobiliteit van de toekomst.”