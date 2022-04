Voka West-Vlaanderen en Titeca laten voortaan samen ondernemingen groeien

Persoonlijke begeleiding

Nieuwste partner is Titeca pro accountants & experts, met wortels in Roeselare en 11 vestigingen in West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen. “Net als Voka West-Vlaanderen zet Titeca sterk in op een persoonlijke begeleiding van ondernemers. Met hun twee pijlers, ‘pro accountant’ en ‘pro expert’, kunnen ze net als Voka met hun ondernemingen meegroeien en hen ondersteunen in elke levensfase, van start tot overname.” “De medewerkers van Titeca staan onze ondernemers bij in elke toekomstbepalende beslissing, door te informeren, te inspireren en te adviseren. Die aanpak zien we ook terug bij Voka West-Vlaanderen”, vult Fabian Missinne, CEO van Titec, aana. “Met dit partnerschap zetten beide organisaties hun compatibele expertise ten dienste van de West-Vlaamse ondernemers en ondernemingen. En daar zijn we trots op.”