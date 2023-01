Vogels voeren en beloeren bij Woonzorgnetwerk BEN

Het laatste weekend van januari worden in gans Vlaanderen de tuinvogels geteld. In Roeselare organiseert Natuurpunt Mandelstreke, samen met Woonzorgnetwerk BEN en de stad, daarom een gezinsnamiddag ‘tuinvogels kijken’. Leden van Natuurpunt Mandelstreke stellen op zaterdag 28 januari hun telescopen scherp op de voederplaatsen in de tuin van Woonzorgnetwerk BEN langs de Dr. Delbekestraat 27. Het wordt een unieke kans om tuinvogels van dichtbij te bewonderen en je kennis bij te spijkeren. Kinderen kunnen ondertussen pindakaasrolletjes en pindasnoeren knutselen. Of breng jouw oude koffietas met handvat mee, die klaar stond voor de kringwinkel. Die wordt gevuld met graantjes en vet voor de vogels in jouw tuin. Stad Roeselare zorgt voor alle materiaal. Iedere bezoeker krijgt daarnaast ook een drankje aangeboden. Iedereen is welkom bij Woonzorgnetwerk BEN van 13.30 tot 16.30 uur.