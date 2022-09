Vogelruilbeurs Aviornis straks aan 35ste editie toe

Aviornis is een internationale vereniging van liefhebbers van park- en sierwatervogels. In Vlaanderen alleen al telt de vereniging 1.700 leden. De beurs is voor de vereniging een van de hoogtepunten van het jaar. “Vorig jaar maakten we voor het eerst gebruik van de overdekte hal van het PCLT”, zegt West-Vlaams voorzitter Marc Vanwildemeersch. “Dat viel zodanig goed mee dat we voortaan elk jaar onze beurs zullen houden op die locatie. Alles ligt klaar om er opnieuw een succes van te maken. Zo hebben we 80.000 ringen voorzien. Nu alleen hopen dat een eventuele uitbraak van vogelgriep geen roet in het eten gooit.”