Voettocht van 1.000 kilometer levert ruim 53.000 euro op voor vzw Onze Kinderen

Met en door velen

Daar is het vijftal in geslaagd. Tijdens een afsluitend event bij de vzw Onze Kinderen mochten ze een cheque ter waarde van 53.233 euro onthullen. “Met en door heel veel mensen, van Stragimo over de Lions Club van Menen, de Oostrozebeekse Rotary, Club Roeselare en CVC Advisers, mogen we uitpakken met dit heel mooi resultaat”, zegt Philippe. “We konden rekenen op hoofd-, dag- en gewone sponsors, giften, haalden centen binnen via een benefietmatch, een comedy-avond, een spaghettifestijn, moneyboxen en natuurlijk de acht weken stappen. Meest bijzondere aan die tocht waren trouwens de bezoekjes van de jongeren van vzw Onze Kinderen die ook stukjes mee stapten. Die hebben echt een enorme indruk nagelaten en lieten ons beseffen waarom we op weg waren. Er is altijd een toekomst is de drijfveer van vzw Onze Kinderen en wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om hieraan mee te helpen en dat zullen we ook blijven doen.”