Voetpad H. Consciencestraat wordt hersteld

Rumbeke Sporthal Onze Kinderen officieel heropend na metamorfo­se

Sporthal Onze Kinderen in Rumbeke, die eigendom is van vzw Onze Kinderen, maar die de stad voor 27 jaar in erfpacht heeft, is zaterdag officieel heropend na een totaalrenovatie. De polyvalente sporthal is voortaan geschikt voor school-, recreatie- en competitiesport.

29 januari