VMS reikt Ankers uit aan verdienstelijke oud-leerlingen

Eddy Debruyne was één van de drie gelukkigen. Hij is niet alleen oud-leerling van het uitgangsjaar 1977, maar ook oud-leraar van het VMS. Daarnaast werd Debruyne in het zonnetje gezet als bezieler van tal van culturele initiatieven op school. Lynn Govaert verliet op haar beurt de VMS-schoolbanken in 2007. Op vandaag is zij doctor in de biologie (KU Leuven) en leider van de onderzoeksgroep aan het Leibniz Institute in Berlijn, het grootste onderzoekscentrum van Duitsland voor zoetwaterecologie. Koen Verhaeghe tot slot behaalde z’n middelbaar diploma aan de VMS in 1990. Hij is 25 jaar penningmeester van de Oud-leerlingenbond (OLD), zaakvoerder van zakenkantoor Koen Verhaeghe en geëngageerd in verschillende verenigingen.