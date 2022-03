VMS huldigt drie oud-leerlingen met een Anker

Die eer was dit jaar in eerste instantie weggelegd voor Steven Boudrez. Hij is aan de slag als senior manager bij Medtronic en verantwoordelijk voor hun divisie robotchirurgie voor Zuid-Europa. Hun robot, die Hugo heet, is een sterk staaltje toptechnologie die wordt ingezet voor urologische operaties en voor gynaecologie. Het tweede Anker ging naar Alexander Doom: Belgisch kampioen op de 400 meter, met de Belgian Tornadoes finalist op de 4 x 400 meter op de Olympische Spelen in Tokio en sinds dit weekend ook wereldkampioen op de 4 x 400 meter. Tot slot werd ook Mieke Hoornaert gehuldigd met een Anker. Zij staat gekend als ‘moeder van de VMS’ en gaat als bijzonder geëngageerde leerlingenbegeleidster na een carrière van ruim 30 jaar met pensioen.