Vlinderwandeling in Sterrebos

Roeselare Villa Roslar brengt muziek op de boerenbui­ten

Deze zomer kan je elke woensdagavond smullen van een gratis concert van ‘Villa Roslar‘. Gastvrije Roeselarenaars op de boerenbuiten stellen hun erf open voor keigoede lokale muzikanten. Zit het weer niet mee, dan vinden artiest en publiek beschutting in de schuur, loods of serre op het domein. Er zijn concerten bij kwekerij van bio oesterzwammen en shiitake Pleurico, op Hoeve Debruyne ook wel gekend als ‘Heerlijkheid Schiervelde’, bij Boomkwekerij Willaert en bij Tuinen Hubert Davidts. Het muzikale aanbod gaat van klassieke muziek op piano door Lars, over akoestische covers met Fijnkost! Tot indiepop en dance dankzij Ocean Dust. De concerten starten telkens om 20 uur en duren één uur. Hoewel de optredens gratis zijn, dien je in te schrijven. Dit kan via https://vanrslshop.roeselare.be/Exhibitions/Overview.

