Vlaamse subsidie voor projecten dat bedrijven hernieuwbare energie slim doet gebruiken

NET OPEN. Van de buiten naar de stad: Els en Steven verruilen zuivelboer­de­rij ’t Motehof voor ontbijthuis/tearoom De Goeie Morgen

“We vonden het tijd voor een stiel die we iets meer zelf in de hand hebben.” 25 jaar hebben Steven Rammant (56) en Els Vanhecke (48) de Hoogleedse zuivelboerderij ’t Motehof gerund. Maar nu kiezen ze voor een nieuwe carrière. En daarvoor verhuizen ze naar Roeselare, waar ze een ontbijthuis/tea-room openen. “Ons ijs maken we nog altijd zelf”, knipogen Steven en Els, die ons verklappen wat je straks nog allemaal moet proeven in De Goeie Morgen.