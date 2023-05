Vlaamse overheid koopt steeds meer West-Vlaamse landbouwgrond

Vrienden­kring REO Veiling organi­seert rommel­markt

De vzw Vriendenkring van het personeel van de REO Veiling organiseert op zondag 21 mei voor de derde keer een rommelmarkt op de REO Veiling. Die vindt plaats van 6 tot 17 uur en is toegankelijk via de hoofdingang op de Oostnieuwkerksesteenweg. De Vriendenkring voorziet ook een standje voor producenten die tweedehands tuinbouwmateriaal verkopen. Wie ruimte wil huren, kan zich inschrijven bij Leslie Mareco via lesliem4reco@gmail.com of Marc De Witte op 0474/86.02.32. Je kunt ook ter plaatse inschrijven bij de leden van de Vriendenkring. Een standje huren kost 5 euro plus 10 euro waarborg. De ruimte is telkens vijf meter lang, maar kan per vijf meter vergroot worden. Deelnemers kunnen vanaf 5 uur hun stand opbouwen. Bezoekers hebben gratis toegang en kunnen genieten van een hapje en een drankje.