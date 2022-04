Vlaams Belang voert actie tegen hoge brandstofprijzen

Roeselare Eindelijk weer zomers genieten: van de terugkeer van de Parkies over een zomerbar in het stadspark tot zwemmen aan de Kop van de Vaart

De Roeselaarse zomer van 2022 wordt er eentje om in te kaderen. Nadat we de voorbije twee jaar in een strak keurslijf leefden door de coronamaatregelen, wordt het weer volop genieten. Zo vieren de Batjes hun 90ste verjaardag, zul je kunnen zwemmen aan de Kop van de Vaart, een zomers terrasje meepikken in het stadspark en uit de bol gaan met Regi of tijdens de Parkies, die terug zijn van weggeweest.

29 maart