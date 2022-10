Vlaams Belang betreurt concentratie bankautomaten aan station

“Veel mensen spreken ons hierover aan“ zegt gemeenteraadslid Filip Deforche, die zelf aan het Stationsplein woont. “We stellen vast dat deze plaats is enkel te voet of per fiets bereikbaar is. Zeker voor minder mobiele personen, die al de weg moeten kennen om ondergronds te parkeren, zorgt dat voor problemen. Bovendien staat de stationsbuurt bekend als een onveilige plaats. Er zit wel een politiepost in het station, maar door de ontbrekende signalisatie in het stationsgebouw naar dat politiekantoor is de invloed ervan op de veiligheid daar minimaal. Daarom vragen we het stadsbestuur om in gesprek te gaan met de grootbanken, zodat de bankautomaten op een beter bereikbare en veiliger locatie geplaatst kunnen worden, zodat iedereen met een gerust hart om geld kan gaan.”