Vivial gooit muziek in de strijd tegen sociaal isolement bij senioren en personen met beperking, crowdfunding moet voor broodnodige centen zorgen

RoeselareOm concerten en workshops te kunnen organiseren voor bewoners van het Rumbeekse woonzorgcentrum De Zilverberg, het centrum voor personen met een beperking Dominiek Savio in Gits en het Roeselaarse orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald die zelden of nooit bezoek krijgen, is ‘Vivial...Muziek die verbindt’ op zoek naar broodnodige centen. Bezieler Guido Declercq startte hiertoe een crowdfunding op. “De coronaperiode heeft aangetoond dat de nood aan geestelijke gezondheidszorg groot is. Muziek kan hierbij helpen”, aldus Guido.

Guido Declercq noemt zichzelf een cultuurmaker. Met La Baracca vzw bezorgt hij talentvolle flamencoartiesten een podium. Maar hij wil meer dan dat. “Als cultuurmaker moet je afstappen van enkel moeilijke dingen te organiseren voor een publiek dat al overtuigd is. Het is veel belangrijker om echt midden de samenleving te staan en zo groeide het idee om de brug te slaan tussen cultuur en zorg”, vertelt Guido. “Dankzij corona weten we op vandaag allemaal wat het is om in een sociaal isolement te leven, maar er zijn in onze eigen regio andersvaliden en senioren in instellingen die ook zonder corona zelden of nooit bezoek krijgen.”

Heropleven

Muziek, en cultuur in het algemeen, kan volgens Guido het gepaste antwoord zijn gezien de positieve impact ervan op de geestelijke én fysieke gezondheid. ‘VIVIAL…Muziek die verbindt’ zag het levenslicht en Guido klopte in eerste instantie aan bij WZC De Zilverberg waar de voorbije maanden een proefproject met meerdere internationale culturele weken werd opgezet. “Wij zagen direct kansen in het initiatief”, zegt directeur Philippe Schollaert. “We zijn zeker geen huis van ellende, maar onze bewoners zitten wel in de laatste fase van hun leven. We ondernemen zelf heel veel, maar alle extra’s zijn welkom. Zeker tijdens de weekends als wij zelf met een lagere bezetting werken, er veel mensen zijn die bezoek ontvangen maar er helaas ook mensen zijn die niemand zien. De cultuurweken leven hier enorm en zijn voor veel bewoners een moment van heropleving.”

Crowdfunding

Het is nu de bedoeling van Guido om het initiatief te bestendigen en uit te breiden. Concreet wil hij maandelijks twee muzikanten engageren om een optreden of workshop te geven in zowel WZC De Zilverberg, Dominiek Savio als Sint-Idesbald. “Om dit een jaar te kunnen doen, heb ik een budget van 10.800 euro nodig. Hiertoe ben ik een crowdfunding gestart in de hoop om die broodnodige centen samen te krijgen. Dat bedrag is essentieel om het sociaal isolement en eenzaamheid te doorbreken. Iedereen heeft trouwens baat bij het slagen van de actie. Vroeg of laat worden we allemaal behoeftig en velen onder ons weten wat eenzaamheid doet met een mens. Daarom heeft iedereen er belang bij dat deze problematiek aangepakt wordt en er altijd voldoende aandacht gaat naar de nood aan geestelijke gezondheidszorg.”

Volledig scherm De festivalaffiche. © Vivial

Festival

Om meer ruchtbaarheid te geven aan ‘Vivial… Muziek die verbindt’ wordt van 17 tot 25 juni het gelijknamige festival georganiseerd op diverse locaties in Izegem en Roeselare. Op de affiche staan onder andere het totaalspektakel Clowntown, tuinconcerten in Krottegem, een dauwconcert met Yves Bondue, een wereldmuziekfestijn in WZC De Zilverberg, …

‘Vivial… Muziek die verbindt’ een financieel duwtje in de rug geven kan via https://whydonate.nl/fundraising/Vivial/en. Meer over het project en het festival via https://www.vivial.be.

