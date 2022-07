Viva Verne heropent nooit meer, bezieler Henk wil zich focussen op Bar Giraf: “Moeilijke beslissing, maar we hadden geen andere keuze”

Het nieuws komt als een complete verrassing. Viva Verne is weliswaar deze zomer ook al gesloten omdat Henk en zijn team zich ontfermen over zomerbar Viva Vaart, maar het was de bedoeling om op 1 september terug open te gaan. Maar de deuren zullen dicht blijven. “Onze vaste medewerker van Bar Giraf heeft eind vorig jaar al aangegeven dat hij zou stoppen. Sindsdien zijn we op zoek, maar we vonden geen enkele geschikte kandidaat. Aan jobstudenten geen gebrek, maar we dragen kwaliteit en service heel hoog in het vaandel en daarom moeten we echt ook een fulltime medewerker met ervaring hebben die zelfstandig kan werken. En dat blijkt een onmogelijke opdracht.”