Visuele communicatiebedrijven Quickletter en New Neon fusioneren tot Marker en bouwen nieuw hoofdkwartier op Krommebeekpark

Roeselare/PittemQuickletter uit Roeselare, gespecialiseerd in voertuigenreclame, en New Neon, expert in gebouwenreclame, uit Pittem gaan voortaan door het leven als Marker. De twee bedrijven die visuele communicatie op maat aanbieden willen samen een nog ruimer aanbod bieden aan hun klanten. De bouw van een gloednieuw kantoor aan het Krommebeekpark in Beveren, dat tegen het najaar van 2023 operationeel moet zijn, is het bewijs van hun ambitie. “Momenteel telt ons team 35 medewerkers, we hebben straks de plaats voor en streven naar een verdubbeling”, zeggen zaakvoerders Frederick Cornette en Frederick Vansteenkiste.

Quickletter en New Neon zijn beiden gevestigde waarden in de regio. Samen zijn ze goed voor 70 jaar ervaring en het is samen, onder de nieuwe naam Marker, dat ze de toekomst willen veroveren. “We hebben ervoor gekozen om te fusioneren”, zegt zaakvoerder Fredrick Cornette. “Beide bedrijven hebben hun specialisatie maar we zijn ervan overtuigd dat we samen, in the mix, onze regio sterker kunnen bedienen. Marker beschouw ik als een bundeling van specialisaties, een combinatie van jarenlange knowhow en jeugdig enthousiasme. We willen onze klanten beter in de markt zetten, zodat ze gewapend zijn om groei te verwezenlijken. Een bedrijf met een eenduidige communicatie wekt nu eenmaal meer vertrouwen op bij potentiële klanten. Door samen in zee te gaan, mogen we zeggen dat Marker één van de grootste bedrijven in Vlaanderen is die gebouwen- en voertuigenreclame combineert.”

Eerstesteenlegging

De nieuwe naam werd onthuld op een bijzondere plek: een werf op het Beverse bedrijvenpark Krommebeekpark. Frederick Cornette en Frederick Vansteenkiste kregen hiervoor trouwens de hulp van burgemeester Kris Declercq en schepenen José Debels en Matthijs Samyn (allen CD&V) en die bekendmaking fungeerde ook als eerstesteenlegging. “We zijn helemaal klaar voor de toekomst en dat betekent dat we onze diensten moeten centraliseren op één locatie”, aldus Cornette.”Roeselare is hiervoor de perfecte plek, pal in het hart van een ondernemende regio. Bovendien wilden we als visueel communicatiebedrijf absoluut een zichtlocatie en hier, langs de Rijksweg, hebben we die gevonden.”

Volledig scherm Roeselare New Neon en Quickletter worden Marker. De zaakvoerders onthulden samen met burgemeester Kris Declercq en schepenen Matthijs Samyn en José Debels (allen CD&V) die nieuwe naam op de site waar tegen het najaar van 2023 het nieuw onderkomen van Marker verrijst. © CDR

Hoekje af

De zaakvoerders omschrijven hun nieuwbouw, die ze in het najaar van 2023 in gebruik willen nemen, als ‘een pronkstuk met een hoekje af’. Het nieuwe hoofdkwartier van Marker is ontworpen door SOM architecten en wordt gerealiseerd door Govar Industriebouw. Het zal goed zijn voor 3.500 vierkante meter productieruimte en zo’n 1.000 vierkante meter kantoorruimte. “Een drievoud van onze huidige capaciteit”, weet Frederick Vansteenkiste. “We produceren alles in eigen huis, volledig gepersonaliseerd naar de wens van de klant. Voldoende ruimte is dus noodzakelijk. Het nieuwe gebouw biedt overigens plaats voor 70 personen en dus willen we ons team zeker nog versterken in de toekomst.”

Volledig scherm De nieuwbouw van Marker moet tegen het najaar van 2023 operationeel zijn. © Marker

Marker-bar

Zo is Marker continu op zoek naar monteurs. En ze weten hoe ze personeel moeten strikken. “Enthousiasme en fun staan centraal in onze werking”, licht Vansteenkiste toe. “Zo voorzien we een eigen Marker-bar, die ook zal dienen als ontmoetingsplaats voor onze medewerkers en klanten. Niet alleen onze producten blijven dus graag plakken, ook wijzelf. We vinden het erg belangrijk dat de werknemers gelukkig zijn en graag komen werken.”

Tot slot geven de zaakvoerders nog mee dat beide huidige bedrijfssites, die van Quickletter langs de Liebeekstraat in Beveren en die van New Neon langs de Brugsesteenweg in Pittem, verkocht zullen worden. Meer info via www.marker.be.

