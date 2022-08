Vintage On Wheels Oldtimertreffen brengt oldtimerfanaten samen

Vorig jaar was het restaurant van de REO Veiling nog de uitvalsbasis van het gebeuren. “We kwamen toen daar terecht omdat zaal Ter Walle niet beschikbaar was”, blikt Danny Cracco van de organisatie terug. “De site van de REO Veiling bleek een heel geschikte plek waar we veel ruimte ter beschikking hadden en ook het restaurant was absoluut een meerwaarde. Eigenlijk hadden we ons event dit jaar graag opnieuw daar georganiseerd, maar het restaurant is helaas in verlof. Het was dus uitkijken naar een nieuwe stek. Het heeft een tijd geduurd maar uiteindelijk kregen we groen licht en kunnen we opnieuw gebruik maken van Ter Walle, een goeie locatie en bovendien vlakbij het Kerselaregoed die toch wel een bijzonder mooie plek is om de oldtimers in het groen te tonen.”

Proef onderweg

De 8e editie van Vintage On Wheels Oldtimertreffen staat op de agenda voor zaterdag 6 augustus. “Inschrijven kan ter plaatse vanaf 12 uur en iedereen die met een speciale auto rijdt, kan deelnemen. We mikken in totaal op zo’n 60 deelnemers. Om 13.30 uur vertrekken we voor een rondrit. Die heb ik samen met m’n broer Pedro uitgetekend en is goed voor zo’n 100 kilometer. We zien deze rondrit als toeristische uitstap door de streek en houden halt in zowel de Farmbar in Moorslede als bij café In de versche moed in Westrozebeke waar we genieten van een verfrissing. Bovendien krijgen de deelnemers onderweg ook een proef voorgeschoteld. Omstreeks 18.30 uur komen we opnieuw aan langs de Schierveldestraat waar het vervolgens tijd is voor de meeting een verbroedering tussen de oldtimers en de verkiezing van de mooiste oldtimer.”

Deelnemen aan de meeting is gratis. Voor de rondrit betaal je 15 euro per wagen en 15 euro per persoon. Het roadbook en de rallyplaat, drie drankbonnen en een eetbon per persoon en een foto als aandenken zijn inbegrepen. Meer info op www.facebook.com/kerselaretreffen of via kerselaretreffen@gmail.com.

