Vinkenmaatschappij KM Vlug en Vrij Oekene viert zijn kampioenen

Roeselare Roadshow EUConnect doet Broeder­school aan

De Roeselaarse Broederschool werkt al jaren intensief rond Europese burgerzin en wordt hier nu ook voor beloond. Dit schooljaar komt EUConnect met hun Roadshow langs in de school en de leerlingen zullen er de kans krijgen om in te zoomen op vier vooruitstrevende Europese projecten. Zo is er het urbanfarmingproject waarin via innovatieve technieken wordt bekeken hoe we op een efficiënte en milieuvriendelijke manier in de stad groenten en fruit kunnen telen. Verder wordt er gewerkt rond innovatieve manieren om afval te recycleren via experimenten met drones, 3D-printers, robots en alle vormen van media die er zijn. In een derde luik wordt gewerkt rond Valduvis: een tool om de sociale, economische én ecologische duurzaamheid op een genuanceerde manier te bepalen. Koeweidehof ten slotte, is een landbouwbedrijf dat via allerlei innovaties op een moderne en duurzame manier gerund wordt. Leerlingen maken er kennis met onder andere een melkrobot, een voederrobot en een mestrobot.

25 september