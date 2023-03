Vinkeniersstraat drie weken dicht voor asfalteringswerken

Carnaval heeft impact op verkeer

De zotskappen grijpen tijdens het weekend van 10,11 en 12 maart de macht en vieren drie dagen carnaval in Roeselare. Dat heeft z’n impact op de verkeerssituatie in het centrum van de stad. In eerste instantie wordt de Grote Markt ingepalmd door kermiskramen. Om deze te kunnen opstellen, en straks ook weer te kunnen afbouwen, is het verboden om op de Grote Markt te parkeren vanaf dinsdag 7 maart om 14 uur, dus na de dinsdagmarkt, tot maandag 13 maart om 8 uur. Daarnaast trekt op zondag 12 maart om 14.11 uur de traditionele carnavalsstoet door het centrum. Om dit veilig te laten verlopen is alle verkeer, in beide richtingen en vanaf 13.30 uur tot en met 17.30 uur verboden in de straten van het parcours. Het volledige tijdelijke verkeersreglement is na te lezen op www.roeselare.be.