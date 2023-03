Villa Roslar brengt muziek naar 31 Roeselaarse huiskamers

Op liefst 31 locaties in Roeselare vonden er dit weekend in de huiskamers van gastvrije inwoners intieme concertjes plaats in uiteenlopende genres. Van country over singer-songwriter tot klassiek en van jazz over covers tot rock. Een van de concerten die razendsnel volzet was, was het optreden van STIJN in de Ardooisesteenweg zaterdag. Wie er dit weekend niet bij kon zijn, krijgt deze zomer trouwens een nieuwe kans om wat optredens mee te pikken, want net als vorig jaar krijgt Villa Roslar ook in juli en augustus een vervolg. Dan vinden de concerten plaats op de boerenbuiten en kan je elke woensdagavond een concert bijwonen.