Vijftal bezwaren tegen komst Jumbo naar site Euroshop

Rumbeke Tijdelijk eenrich­tings­ver­keer in Hoogstraat

De Hoogstraat in Rumbeke zal op vrijdag 13 en woensdag 18 januari ter hoogte van huisnummer 21 afgesloten zijn omwille van een betonstort. Er wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Hoogstraat, van de Koestraat richting de Louis Leynstraat. De huizen tussen Hoogstraat 17 en het Kerkplein zijn te bereiken via het Kerkplein. Omrijden richting het centrum van de deelgemeente doe je via de Blommestraat, de Groene Herderstraat, Blinde Rodenbachstraat en de Rumbeeksesteenweg.

7 januari