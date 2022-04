Vijfde loopwedstrijd ‘Dwars door Beveren’ wordt ook eerbetoon aan gestorven brandweercollega Sam (22)

“2022 moet een echte feesteditie worden van ‘Dwars door Beveren’, met hopelijk opnieuw vele honderden deelnemers”, zegt Florian Vandecasteele in naam van de organisatie. “Door de coronapandemie bleven we twee jaar op onze honger zitten. Maar vandaag zit de loopsport weer stevig in de lift en dus gaan we uit van een nieuw succes. Net zoals de vorige keren, is de wedstrijd toegankelijk voor iedereen. Je hoeft dus niet aangesloten te zijn bij de brandweer om ook de loopschoenen aan te trekken.”

In interventiekledij

“Onze wedstrijd gaat opnieuw door in en rond Beveren op een verbeterd parcours over 4 verschillende afstanden. Er zijn de voor iedereen toegankelijke 5 en de 10 kilometer maar ook de kidsrun van 1 kilometer. De brandweerloop over een afstand van 1 kilometer is voorbehouden voor actieve brandweermannen en -vrouwen in volledige interventiekledij. Die brandweerloop is een nieuwigheid die we vernoemen naar Sam Vandendriessche, onze collega die op 22 december vorig jaar veel te vroeg overleed bij een ongeval op weg naar huis. We willen op die manier een eerbetoon brengen aan Sam, die overigens tewerkgesteld was bij Mulder Natural Foods, één van onze sponsors.”