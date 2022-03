Vijf zorgorganisaties maken werk van nieuwe zorgsite in Roeselaarse stationsbuurt: Met woonzorgcentrum, assistentiewoningen maar ook gezondheidspunt en ambulante diensten

Vijf redenen waarom het nieuwe Durabrik-pro­ject in Roeselare jouw woondroom is

Duurzaam wonen in het groen? Dan ben je bij het nieuwe woonproject van Durabrik in Roeselare aan het juiste adres. En dat is niet het enige wat dit project de moeite maakt. Ontdek hier vijf redenen waarom een woning in de Honzebroekstraat iets voor jou is.