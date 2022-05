Vijf redenen waarom het Durabrik-project in de Honzebroekstraat iets voor jou is

Betaalbare woningen die helemaal klaar zijn voor de toekomst. Dat is wat je van het nieuwe Durabrikproject in de Honzebroekstraat in Roeselare kan verwachten. “De huizen zijn aangesloten aan het warmtenet van de stad, waardoor je nooit last hebt van stijgende aardgasprijzen”, klinkt het. Ontdek hier vijf redenen waarom dit jouw woondroom is.

• Indeling naar keuze

Het nieuwe Durabrikproject de Honzebroekstraat bestaat uit 41 halfopen en gesloten moderne woningen met drie of vier slaapkamers. Afhankelijk van jouw behoefte kan je kiezen uit drie indelingen. “Type één heeft twee bouwlagen en een zolder onder het hellend dak”, lichten Filip Vandermeeren en Vincent Sohier toe. “Bij type twee zitten de twee bouwlagen onder een plat dak. In deze huizen beschik je beneden over een ruime berging. Bij het derde type huis zit een deel van de bovenverdieping onder een hellend dak en een deel onder een plat dak.”

• Groene buurt

Op de verkaveling krijgen water en groen een prominente plek. “Als je hier buiten stapt voel je meteen het rustgevende effect van de natuur. Met al die bomen, struiken en grassen is je buurt zo goed mogelijk voorbereid op de klimaatverandering. Het regenwater stroomt niet zomaar naar het riool, maar wordt opgevangen in wadi’s waar het in de bodem kan dringen.”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Bij het project kan je kiezen tussen verschillende soorten woningen. © Durabrik

Volledig scherm Een mogelijke manier om je toekomstige stek in te richten. © Durabrik

• Duurzame mobiliteit

Nog goed nieuws voor het milieu is het feit dat je, als je hier woont, quasi al je verplaatsingen te voet of met de fiets kan doen. Winkels en scholen zijn immers allemaal vlakbij. Bovendien kan je hier je elektrische wagen opladen of samen met je buren een deelauto gebruiken. Zo wordt kiezen voor duurzame mobiliteit makkelijk en logisch.

• Energiezuinig

In zo’n omgeving passen natuurlijk alleen maar op-en-top energiezuinige woningen. En ook daar heeft Durabrik voor gezorgd. “De woningen zijn uitstekend geïsoleerd”, aldus Filip. “Daarbij maken we gebruik van duurzame materialen en is er een aansluiting op het warmtenet van de stad. Op die manier heb je nooit last van stijgende aardgasprijzen.”

• Gratis keuken

Het prijskaartje? Vanaf 261.000 euro, exclusief kosten, is een woning in de Honzebroekstraat de jouwe. “Als je wilt investeren is dit dus een ideaal project”, zegt Vincent tot slot. “Ook goed meegenomen: er loopt nu een actie waardoor de keuken helemaal gratis is. Wees er dus snel bij!”

Wil je meer informatie over deze woondroom? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm © Durabrik